Nouveaux projets d'éoliennes dans l'Indre : élus partagés, communes concernées, bénéfice énergétique espérés

Au total, dans l'Indre, plus de 173 mâts autorisés

Chacun des projets suscite bien des débats. Chacun mobilise largement son camp : les promoteurs et partisans de la transition écologiques via les énergies renouvelables d'un côté, les riverains et défenseurs de l'environnement de l'autre. C'est ce que sont en train de vivre quatre nouvelles communes du département de l'Indre, concernées par deux projets éoliens.

Le premier est à cheval entre Villedieu-sur-Indre et Saint-Lactencin. Il s'agit de quatre mâts, d'une hauteur de 180 mètres. D'après l'entreprise Elicio, qui porte le projet, ils auraient une puissance total de 16 MW, "ce qui permettrait de répondre aux besoins annuels de près de 5.500 foyers" précise Elicio.

Des arguments qui n'ont pas convaincu le maire de Villedieu, Xavier Elbaz. Il se dit farouchement opposé au projet, tout comme son conseil municipal qui a voté une opposition de principe. Le maire confie avoir des relations très houleuses avec Elicio et espère que les citoyens vont se mobiliser au cours de l'enquête publique, qui se poursuivra jusqu'au 20 octobre.

A Martizay, le maire se dit "ouvert à la diversité"

Dans le sud de l'Indre, en Brenne, c'est un autre schéma. Il s'agit là de trois mâts, deux à Martizay, un à Azay-le-Ferron, pour une hauteur totale de 200 m en bout de pale. Puissance maximale totale : 18 MW. L'an passé, un projet similaire situé à 11 kilomètres, côté Indre-et-Loire, avait été retoqué. Mais cette fois, il a l'appui de la mairie. Hervé Fleury, édile de Martizay, se dit "très ouvert à la question", estimant qu'"il faut diversifier les sources d'énergies pour répondre à tous les besoins". L'enquête publique doit être close le 18 octobre.

A l'heure actuelle, dans l'Indre, il y a précisément 173 mâts autorisés répartis sur une trentaine de communes. Les premières autorisations datent de 2006 : il s'agit de la zone autours d'Issoudun qui concentre à elle seule une centaine de mâts, soit les deux tiers des éoliennes de l'Indre.

La plupart des mats implantés sont en Champagne berrichonne, quelques uns tournent dans le Boischaut nord, vers Argy. D'autres sont installés aux alentours d'Argenton-sur-creuse. Enfin, une poignée de mâts ont obtenu une autorisation pour être implantés en Brenne, à Pouligny-Saint-Pierre. Volonté affirmée du maire, Roland Caillaud, contre l'avis du Parc naturel régional qui a organisé un vote en juin 2023. Avis consultatif, il est vrai, mais qui donne une tendance puisque sur 58 élus brennous présents, 46 ont voté contre. Le projet en discussion à Martizay seront donc le deuxième en Brenne.

C'est cette profusion qui a convaincu le département de voter un moratoire quant à l'implantation de nouvelles éoliennes.

Mais tous les projets ne passent pas pour autant l'étape de la validation en préfecture. Près de 150 mâts ont d'ores et déjà été refusés dans l'Indre.

Quant au bilan énergie des mats en service, ils représenteraient 314 MW d'après la préfecture de l'Indre. Des études sont en cours pour une centaine de mâts supplémentaires. Ce qui amènerait l'Indre a une production maximale de 882 MW.