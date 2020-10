Nouveaux rassemblements en Vaucluse pour la sauvegarde de la langue provençale

Malgré la pandémie de Covid, la mobilisation ne faiblit pas. C'est le message que les associations de défense des langues régionales ont souhaité faire passer ce samedi. Des rassemblements ont eu lieu partout en France à l'appel du collectif national "Pour que vivent nos langues". A Avignon, une dizaine de militants se sont réunis devant la préfecture pour la sauvegarde de la langue provençale. "On devait organiser un grand rassemblement devant le rectorat à Aix-en-Provence, mais à cause des restrictions liées au Covid on a décidé d'éclater le nombre de manifestations", explique Paulin Reynard, Majoral du Félibrige.

Les manifestants protestent toujours contre la réforme des lycées, dite la réforme Blanquer. "Les options ne valent quasiment plus rien au bac, déplore Paulin Reynard. Si le coefficient baisse, les lycéens ne verront plus l'intérêt de suivre ces cours, les effectifs vont chuter et un jour on fermera des classes."

Dans l'idéal, "Il faudrait que le coefficient des langues régionales soit le même que celui des langues anciennes", poursuit-il. Des rassemblement ont également eu lieu à Carpentras, Orange et Bollène ce samedi. Le collectif "Pour que vivent nos langues" espère bientôt être reçu par le ministre de l'Education nationale.