Ils fêtent le Nouvel An en Creuse

Le tourisme vert est de plus en plus attractif en France. Une opportunité pour La Creuse qui accueille des familles et des groupes d'amis sensibles au charme du département. Pour le Nouvel An, 18 copains d'enfance ont ainsi posé pour la première fois leurs bagages à Jouillat.

Jouillat, France

En famille à Noël ou entre amis au Nouvel An. La Creuse est pour certains l'endroit idéal où passer les fêtes de fin d'année.

A Jouillat, les quatre gîtes de Pascal Lambert sont au complet. Pour le Nouvel An, 18 copains d'enfance ont choisi ce territoire pour se retrouver. "Le département est central et les gens ont de plus en plus besoin de nature. La Creuse plait énormément", remarque le propriétaire des gîtes du pré des Vergnes, à Jouillat.

La vue sur l'étang depuis le gîte. © Radio France -

Pour ces copains d'enfance, c'est une première dans le département et ils ne sont pas déçus : "On vient tous de la ville (Nantes, Tours, Lyon...) donc on préfère se retrouver dans un coin calme comme la campagne. C'est agréable, on peut faire des balades à l'extérieur, on prend le temps de se retrouver", expliquent Emma et Arnaud.

Le gîte principal de Pascal Lambert à Jouillat. © Radio France -

Les amis logent dans quatre gîtes différents. Une ancienne ferme rénovée par le propriétaire avec vue sur un étang pour pêcher : "Il y a même un terrain de pétanque et le beau temps", ajoute Arnaud, qui fête également ses 30 ans cette semaine.

Un rapport qualité/prix non négligeable selon lui. Pour le grand gîte principal, ils ont payé 100 euros par personne.