Nouvel an : après deux ans fermées pour Covid, les discothèques de Biarritz se préparent

Ils vont enfin pouvoir célébrer les douze coups de minuit sur la piste de danse : après deux ans privés de boites de nuit à cause du Covid-19, les fêtards vont de nouveau pouvoir y passer le Nouvel An. "L'an dernier, on était prêts mentalement, du côté des réservations aussi, et on a été privés de ça au dernier moment", se souvient Jean-Mi, DJ sur la côte basque, alors que les discothèques avaient été sommées de fermer leurs portes le 10 décembre 2021 pour plus d'un mois.

Une forte attente

Loïc Juschka, qui a repris le Carré Coast à Biarritz en pleine crise sanitaire, en 2020, va ainsi organiser son premier réveillon du Nouvel An dans son établissement. "On va ouvrir une heure plus tôt, dès 23 heures, certains nous l'ont demandé, explique-t-il. Une partie de la clientèle a envie de passer minuit en boite de nuit. D'autres vont plutôt arriver entre 1h30 et 2 heures du matin, après les bars." Ils pourront y rester toute la nuit : l'établissement ne fermera qu'à 7 heures du matin, une de plus que d'habitude.

"Le club, ça a manqué, confirme le DJ Jean-Mi, qui mixera au Playboy pour le réveillon. Ca fait du bien. Il y a des générations qui ont eu d'autres façons de s'amuser dernièrement, mais le Nouvel An reste une soirée à part. Certains ne sortent que cette nuit là, c'est une soirée intergénérationnelle, une soirée où les exigences musicalement sont juste de s'amuser et faire la fête !" De son côté, il ne commencera pas à faire danser les foules qu'une fois 2023 belle et bien installée : "on va ouvrir à minuit, fêter ça avec le staff, mais d'expérience, les gens arrivent plutôt après", précise le DJ.

Au Carré Coast, Loïc Juschka s'attend à voir la foule arriver toute la nuit, sans système de réservations à l'exception des carrés VIP. "L'ensemble du staff qui avait travaillé au Nouvel An nous explique bien que c'est une des soirées les plus importantes de l'année, lance le gérant. On attend beaucoup de monde ! Beaucoup se posaient des questions sur l'après Covid, mais là, on est revenus sur des chiffres de fréquentation identiques à ceux de 2019."