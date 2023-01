Nouvel an : environ 500 interpellations mais "pas d'incident notable" lors du réveillon

Alors que la plupart des grandes villes retrouvaient leurs événements du réveillon et les boites de nuit étaient rouvertes pour la première fois depuis le début de l'épidémie de Covid-19, "il n'y a pas eu d'incident notable" le soir de la Saint-Sylvestre, annonce ce dimanche depuis Mayotte Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.

"Il y a eu à peu près 500 interpellations", indique le ministre. Soit "11% d'interpellations supplémentaires" par rapport à l'année précédente. Il s'agit de personnes qui "voulaient tirer sur les forces de l'ordre" avec des mortiers d'artifice ou "des personnes qui voulaient mettre le feu à des voitures", précise le ministre de l'Intérieur. Pour Gérald Darmanin, "les consignes de fermeté ont été bien appliquées par les préfets, les policiers et les gendarmes".

20% de voitures brûlées de moins que l'an passé

Selon les chiffres du ministère, il y a eu "20% de voitures brûlées en moins cette année par rapport à l'année dernière". "On le doit à la présence très importante des gendarmes et des policiers", se réjouit Gérald Darmanin qui remercie les 90.000 hommes et femmes mobilisés samedi soir, pour la nuit du Nouvel An.

À Paris, un million de personnes se sont rassemblées sur les Champs-Elysées où le traditionnel feu d'artifice était de retour après deux ans d'absence pour cause de Covid-19.