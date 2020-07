Nouvel arrêté sécheresse dans le Cher : l'ensemble du département placé en vigilance

C'est désormais malheureusement de tradition : le manque de précipitation et les températures élevées entraînent un assèchement des sols. La préfecture du Cher, qui surveille les débit des cours d'eau, place en situation d'alerte les communes du bassin de la Vauvise et de l'Yèvre à l'aval de Bourges et en situation d'alerte renforcée les bassins de l'Aubois, de l'Auron, des Rampennes, de la Grande Sauldre et du Fouzon. Le bassin de l'Yèvre amont de Bourges est même en situation de crise.

Par conséquent, plusieurs mesures s'appliquent immédiatement :

Bassins en situation d'alerte

Les prélèvements pour l’irrigation réalisés directement en cours d'eau ou les prélèvements dans les eaux souterraines de type A sont interdits de 12 heures à 17 heures tous les jours de la semaine

Certains prélèvements pour usage domestique sont interdits : remplissage des piscines privées (hors piscines en construction), remplissage des bassins d’agrément, plans d’eau et étangs

L’arrosage des pelouses, des espaces verts (à l’exception des massifs fleuris), des terrains de sport et des golfs est interdit de 10 heures à 20 heures dans les communes concernées

Le lavage des véhicules est interdit de 12 heures à 17 heures hors stations professionnelles équipées d’un système de recyclage des eaux

Entre autres mesures.

Bassins en situation de crise

Les prélèvements pour l’irrigation réalisés directement en cours d'eau ou les prélèvements dans les eaux souterraines

Le lavage des véhicules est interdit, dans quelque installation que ce soit

L’arrosage des massifs fleuris et des « greens » dans les golfs est interdit de 8 heures à 20 heures

Le remplissage de tout plan d’eau à partir d’un cours d’eau est interdit

Entre autres mesures