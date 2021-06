Léger assouplissement du port du masque en Corrèze à partir de ce mercredi

À compter du 16 juin et jusqu’au 30 juin, le port du masque restera obligatoire en Corrèze, mais seulement là où la fréquentation est importante et ne permet pas la distanciation entre les personnes. L’observation des gestes barrières "conserve toute son importance" dit la Préfecture.

Les règles s'assouplissent un peu concernant le port du masque en Corrèze.. A compter de demain 16 juin et jusqu'au 30 juin, le masque ne sera obligatoire "que lorsque l'affluence est importante et ne permet pas de rester à distance" ou de respecter gestes barrières, et ce, quelle que soit la population de la commune. Décision de la Préfète de Corrèze, Salima Saa.

En clair, le masque reste obligatoire jusqu'à la fin du mois dans tous les commerces, marchés ouverts, brocantes, braderies et vide-greniers et toutes autres manifestations (notamment les festivités lors de la fête de la musique ou des Nuits de Nacre). Il reste aussi obligatoire sur les parcs de stationnement et devant l’entrée des commerces à leurs jours et heures d’ouverture, ainsi qu'aux abords des établissements scolaires et universitaires, comme aux abords des crèches et autres établissements d’accueil de jeunes enfants et accueils collectifs de mineurs.

La préfète de la Corrèze dit "rester vigilante et attentive à l’évolution du taux d’incidence et du taux d’occupation des lits de réanimation. Toute nouvelle augmentation des indicateurs donnera lieu à de nouvelles mesures" dit la Préfecture dans un communiqué. Elle invite la population à respecter les gestes barrières et à revêtir le masque en protection à chaque fois que cela est nécessaire.