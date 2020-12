Pas plus de six pour faire la fête, le couvre feu à 20 heures et la multiplication des contrôles de police et de gendarmerie : ce réveillon du Nouvel An 2021 sera sous placé haute surveillance.

Nouvel An : ce qui est autorisé, ce qui est interdit en Pays de Savoie

Dès le soir du 30 décembre, les gendarmes et les policiers des Pays de Savoie patrouillent pour faire respecter le couvre feu et les gestes barrières. Ce sera le cas notamment dans les deux plus grosses villes des deux départements, Annecy et Chambéry où les préfectures annoncent de nombreux contrôles.

Quand à la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2021, plus de 100 mille membres des forces de l'ordre seront mobilisés pour multiplier les contrôles dans toute la France. Alors, qu'est ce qui autorisé et interdit en cette fin d'année 2020 ? On fait le point.

Ce qui est autorisé

Il n'est pas interdit de fêter ce Nouvel An 2021 chez vous ou chez des amis. Simplement le gouvernement recommande de se réunir en petit comité : pas plus de six à la maison pour célébrer la nuit de la Saint-Sylvestre, pour limiter la propagation du coronavirus.

Ce qui est interdit

Le couvre feu est maintenu pendant la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021. Pas d'exception comme à Noël, toute infraction au couvre feu sans motif valable sera sanctionné par une amende de 135 euros.

Chaque année, les préfectures de Savoie et de Haute-Savoie prennent un arrêté préfectoral pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Une nouvelle fois ce 31 décembre, la consommation d'alcool sur la voie publique est interdite à partir de 8 heures du matin et ce pendant 24 heures, tout comme la "distribution, la vente et l'achat de carburant à emporter".

Pétards et feux d'artifices ?

Comme les années précédentes, "afin de prévenir tout trouble à l'ordre public" disent les préfectures de Savoie et de Haute-Savoie, "la détention et l'usage de pétards ou feux d'artifice sur la voie publique" est interdite. À l'exception bien sûr, des titulaires de l'agrément préfectoral ou du certificat de qualification F4T2 (niveaux 1 ou 2). ce qui domaine privé

En revanche, vous avez le droit de tirer des feux d'artifices en vente libre ou des pétards dans l'espace extérieur de votre habitation, nous confirme la préfecture de Savoie, puisque cela relève du domaine privé.