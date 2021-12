Nouvel An : "Des paillettes et des plumes" mais pas de danse au cabaret de Vitot

Au bout d'une route de terre en pleine campagne, un bâtiment à l'enseigne un peu délavée, de l'extérieur, le Vitotel Cabaret, à Vitot (Eure), n'attire pas le regard. Mais une fois franchie la porte de l'établissement, anciennement discothèque, on pénètre dans le monde de la nuit. Des longues tablées perpendiculaires à la scène, pas encore dressées, attendent les convives qui ont réservé pour le réveillon de la Saint-Sylvestre.

Le Vitotel Cabaret peut accueillir deux cents spectateurs, mais cette année, ce sera "la moitié, même pas cent" se désole le propriétaire des lieux, Jean-Michel Loiseau, en train de commencer la décoration de sa salle de spectacles. Toujours mieux qu'en 2020 où, Covid-19 oblige, le cabaret avait dû rester fermé.

C'est normalement la meilleure soirée dans l'année. Cette année, c'est totalement différent. Les gens sont frileux - Jean-Michel Loiseau

Le cahier de réservations a du mal à se remplir et le téléphone ne sonne pas beaucoup. Jean-Michel Loiseau peut quand même compter sur une clientèle de particuliers et "un autocariste qui amène un car" pour la soirée de la Saint-Sylvestre.

Moins de réservations, "une perte financière importante" pour Jean-Michel Loiseau Copier

Pas de soirée dansante cette année

La soirée spectacle, facturée 158 euros, aurait dû se terminer par quelques pas de danse pour la centaine de convives. Mais l'interdiction de danser dans les bars et les restaurants jusqu'au 6 janvier 2022 est passée par là, "on a annulé la partie dansante pour respecter les règles" explique le patron qui promet toutefois "des paillettes et des plumes", pour compenser avec "un spectacle intense et très long, trois heures et demie" avec dix artistes sur scène spécialement engagés pour la soirée.

REPORTAGE - "Des paillettes et des plumes" au Vitotel Cabaret à Vitot Copier

Une soirée maintenue même si "on arrive tout juste à l'équilibre" s’émeut le propriétaire car il faut payer les artistes, les serveurs, le cuisinier et le technicien au son et à la lumière. Jean-Michel, lui, se charge de l'accueil des clients. En 2019, le Vitotel Cabaret affichait complet un mois avant pour la Saint-Sylvestre. Une fréquentation de Jean-Michel Loiseau aimerait bien retrouver en 2022.