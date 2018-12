Nouvel an : dispositif de sécurité "classique" à Nancy et en Meurthe-et-Moselle

Nancy, France

Le dispositif de sécurité pour la nuit du nouvel an 2019 est "classique" révèle la préfecture de Meurthe-et-Moselle. 200 policiers seront déployés sur tout le département, dont 115 à Nancy. Les forces de l'ordre bénéficient du renfort de patrouilles, comme en zone Gendarmerie.

Les gilets jaunes seront-ils de la partie ?

Unité SGP Police FO demande pourtant encore plus d'effectifs, et notamment le renfort de CRS, craignant une mobilisation surprise des gilets jaunes en plein réveillon. Selon le syndicat, "les forces locales ne peuvent plus assurer seules des missions de plus en plus nombreuses".

De son côté, la préfecture dit ne pas avoir connaissance d'un appel à un rassemblement à Nancy mais reste vigilante. La situation sera évaluée au fil des prochaines heures et, si besoin, le dispositif sera renforcé.