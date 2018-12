Nouvel An en Alsace : des centaines de personnes place Kléber à Strasbourg, au moins 4 blessés liés au pétards

Alsace, France

A Strasbourg, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées place Kléber ce lundi 31 décembre, peu avant minuit, pour le passage à la nouvelle année.

Italiens, Syriens, Mexicains... de nombreux touristes parmi les centaines de personnes rassemblées place Kleber à #Strasbourg pour le #Reveillon2019pic.twitter.com/t63uTbx686 — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) December 31, 2018

Plusieurs centaines de personnes rassemblées place Kléber le 31 décembre 2018. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Beaucoup de touristes, mais aussi des Alsaciens, comme Sophie et Jean-Sébastien. Une coupe de champagne à la main, ces deux Strasbourgeois tenaient à venir, malgré l'attentat du 11 décembre dernier. "Il faut montrer qu'on est fort, qu'on est là, qu'on a pas peur. Mais évidemment, on n'oublie pas ce qui s'est passé, on ne peut pas oublier", estime Sophie.

Sophie et Jean-Sébastien le 31 décembre 2018 place Kléber à Strasbourg pour le Nouvel An. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Un dispositif de sécurité renforcé cette année

Le réveillon s'est déroulé sous haute surveillance cette année. Le dispositif de sécurité a été renforcé suite à l'attentat du 11 décembre dernier, notamment par des gendarmes mobiles sur le terrain.

#Strasbourg : important dispositif de sécurité aux abords de la place Kleber : entrées filtrées et sacs fouillés #reveillon2019pic.twitter.com/q4KxX1C4LR — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) December 31, 2018

En début de soirée, le préfet du Bas-Rhin, Jean-Luc Marx est allé à la rencontre des personnels mobilisés à l'occasion du réveillon : pompiers, militaires, policiers, gendarmes et personnel des urgences. Dans le Bas-Rhin, 800 pompiers étaient mobilisés.

#Strasbourg : présentation du dispositif de sécurité mis en place pour le #reveillon2019 avec le préfet Jean-Luc Marx pic.twitter.com/ANNetX51rc — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) December 31, 2018

Au moins 4 blessés liés aux pétards

Peu après minuit, on dénombrait les premiers blessés suite à la manipulation de pétards. Selon le chef du service SOS Main, Philippe Liverneaux, un enfant de 5 ans a été brûlé à la main en début de soirée. Peu après minuit, trois autres patients, dont un mineur, ont été pris en charge. L'un d'eux va subir une amputation d'au moins une phalange.

Des voitures en feu à Mulhouse

Selon nos confrères des Dernières Nouvelles d'Alsace, vers minuit, on dénombrait une cinquantaine d'interventions des pompiers à Mulhouse et son agglomération avec une trentaine de départs de feux de voitures, dont une quinzaine à Mulhouse et une dizaine à Illzach. À Colmar, les pompiers sont intervenus en début de soirée pour des poubelles et des voitures en feu. Une voiture de police a également été caillassée, mais les policiers n'ont pas été blessés.