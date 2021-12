La préfecture de la Gironde indique ce lundi avoir pris un arrêté interdisant la consommation de nourriture et de boissons alcoolisées sur la voie publique durant la nuit du Nouvel an.

Nouvel an en Gironde : la préfète interdit l'alcool dans la rue lors du réveillon de la Saint-Sylvestre

Les Girondins ne trinqueront pas en pleine rue lors de la Saint-Sylvestre. Face à "circulation virale qui s'intensifie", Fabienne Buccio, la préfète de la Gironde, indique ce lundi avoir pris un arrêté interdisant la consommation de nourriture et des boissons alcoolisées sur la voie publique dans le département de la Gironde pour la soirée et la nuit du Nouvel an.

L'arrêté préfectoral sera en vigueur à compter du 31 décembre à 18h00 et jusqu’au 1er janvier 2022 à 8h00.

Les autorités prennent cette mesure "afin d'éviter des regroupements incompatibles avec le respect des gestes barrières", et assurent que le "non-respect de cette interdiction entraînera une verbalisation."

La préfète de la Gironde en appelle également à "la vigilance et au civisme de tous pour freiner la circulation du virus".