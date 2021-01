Nouvel An en Ille-et-Vilaine : en comité réduit et à distance

D'habitude ils sont plusieurs dizaines pour fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre, cette fois ils étaient trois dans une maison à Guignen, petite commune du sud-ouest de l'Ille-et-Vilaine.

Un réveillon très différent pour Adrien, Jean-Baptiste et Florian. "En général on essaye d'aller dans une capitale européenne, on fait un bon repas et on va en boîte de nuit. Là on est trois autour de la table", explique Adrien.

Cela n'empêche pas de partager un repas de fête dans une bonne ambiance. "On est chez nous, confortable et on va faire la fête avec nos amis c'est l'essentiel."

Jean-Baptiste est revenu de Strasbourg, où il travail, pour l'occasion. "Ça change des autres années, mais c'est sympa parce qu'on se retrouve dans un autre contexte." Mais malgré tout, il a fait le maximum pour limiter les risques de contamination. "Avec le télétravail j'ai pu prendre quelques jours de confinement personnel, maintenant j'en profite pour fêter le Nouvel An. On s'était entendu pour ne pas se voir avant et limiter les risques de se contaminer."

Et à minuit, ces amis ont quand même tenu à appeler tous ceux avec qui ils célèbrent le réveillon d'habitude pour maintenir un lien. En se souhaitant de tous se retrouver normalement en 2021.