Nouvel épisode de pollution : on lève le pied en Ile-de-France

Conséquence du beau temps de ces derniers jours, AirParif, l'organisme chargé de surveiller la qualité de l'air en région parisienne, prévoit un nouveau pic de pollution ce jeudi. Résultat : les autorités vous demandent d'abaisser votre vitesse.

C'est désormais une habitude. A chaque pic de pollution, les mêmes mesures sont reconduites pour essayer de limiter les dégâts. Ce jeudi, c'est le seuil d'information pour les particules fines qui devrait être dépassé selon AirParif.

Des recommandations mais pas d'interdiction

Dans un communiqué, la préfecture de police de Paris demande donc aux automobilistes d'abaisser leur vitesse de 20 kilomètres / heure sur tous les grands axes de l'Ile-de-France. Les poids lourds en transit doivent contourner l'agglomération parisienne, et les conducteurs sont invités, autant que possible, à différer leurs déplacements. A Paris, la mairie a d'ailleurs décidé de rendre le stationnement résidentiel gratuit. D'autres recommandations concernent les activités quotidiennes : il faut limiter le chauffage, éviter les feux de cheminée, et reporter le brûlage des déchets verts.

Des conseils pour les personnes vulnérables

Les personnes de plus de 65 ans, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes qui souffrent d'asthme ou de diabètes et plus généralement les personnes malades sont considérées comme vulnérables et plus sensibles à ces pics de pollution. Il faut donc éviter les activités physiques et sportives intenses, en plein air comme en extérieur et consulter son médecin dès que l'on se sent un peu moins bien.