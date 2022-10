Nouvel escadron de gendarmerie à Thionville : 116 militaires attendus d'ici 2024

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé début septembre la création de onze nouvelles unités de forces mobiles , en prévision des grands événements sportifs à venir, notamment les Jeux Olympiques de Paris 2024 et la Coupe du monde de rugby. Des créations dans le cadre de la Loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi).

ⓘ Publicité

Dans le détail, quatre compagnies de CRS et sept escadrons de gendarmerie mobile seront créés, dont un à Thionville. On en sait désormais plus : la mairie de Thionville indique que 116 militaires et leurs familles vont arriver en plusieurs vagues à partir de juillet prochain.

116 militaires et leurs familles

Une première vague de soixante gendarmes est attendue dès le 1er juillet 2023. Les 56 autres personnels seront déployés progressivement, entre la fin de l'année 2023 et le premier trimestre 2024. La mairie de Thionville assure que ces militaires seront accompagnés dans la recherche de logement : des démarches ont déjà été lancées auprès de propriétaires privés et de bailleurs sociaux.

Par ailleurs, selon le ministère de l'Intérieur, des logements seront construits au sein du quartier Chevert, qui accueille déjà un escadron de gendarmerie mobile.

Le maire de Thionville, Pierre Cuny, "se réjouit de la confirmation de cette installation à Thionville et du lancement de la phase opérationnelle pour l’accueil de ces personnels. (...) Cette installation témoigne de la position affirmée de Thionville dans l’accueil de forces de sécurité et de son attractivité pour l’accueil de nouvelles familles".