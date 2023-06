Nouvel évêque de Perpignan-Elne : "Je viens avec des yeux neufs et le cœur grand ouvert"

Arrivé de Mayenne il y a deux mois pour remplacer Norbert Turini nommé archevêque de Montpellier, monseigneur Thierry Scherrer prépare sa toute première messe dans le diocèse de Perpignan Elne. Il s'adressera aux fidèles ce dimanche à 16 heures, en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Perpignan.

Comment abordez-vous cette messe prévue dimanche ? Il y a un peu de trac ?

Le trac, ce n'est peut-être pas le mot... Mais il y a beaucoup d'émotions. Ce sont des sentiments partagés, car quitter la Mayenne où j'ai vécu pendant 15 ans, c'est un déracinement. On a tissé des liens magnifiques. Mais en même temps c'est beaucoup de bonheur. Depuis mon arrivée, j'ai perçu l'accueil chaleureux des Catalans. Ça m'encourage beaucoup.

C'est un territoire que vous ne connaissiez pas du tout...

J'ai d'abord ressenti la beauté de ce département. C'est très différent de la Mayenne qui est un département plus rural. Ici, on est dans un diocèse un peu plus urbanisé, avec beaucoup de contrastes, beaucoup de richesses à découvrir. J'ai commencé à m'en mettre plein les yeux. C'est un département fier de sa culture et qui est très enraciné dans une longue histoire, avec un patrimoine architectural, un patrimoine religieux fabuleux. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'années pour pouvoir tout découvrir. Je suis dans l'état d'esprit de celui qui vient avec des yeux neufs et un cœur grand ouvert

Vous arrivez dans un département multiculturel, où 10% des habitants sont musulmans. Comment abordez-vous le dialogue interreligieux ?

Cela fait partie du ministère de l'évêque. Cela sera un peu nouveau pour moi puisqu'en Mayenne il y a un peu moins de musulmans et d'Israélites. Mon prédécesseur, monseigneur Turini, a noué des liens très cordiaux et très riches avec les représentants des autres cultes. Je m'inscrirai dans cette même ligne.

En Mayenne, vous aviez pris à bras-le-corps les problèmes de pédophilie au sein de l'Église. Vous allez continuer ce travail ?

Évidemment. La pédophilie touche toutes les institutions. L'Église moderne n'est pas épargnée par ces drames. On a mis certainement du temps pour passer du déni au défi. Il a fallu du temps pour prendre la mesure de la gravité de la situation. J'ai apporté mon concours pour cet abcès soit crevé puis assaini et cicatrisé. Il faut que notre Église redevienne une maison sûre. Cela fait depuis les années 2000 que nous y travaillons avec d'abord la mise en place de cellules d'écoute des victimes.

Ici, cette cellule a été mise en place il y a plus de 10 ans. C'est tout un travail de prévention et formation à tous les niveaux de l'Eglise locale. Moi-même je pars à Rome le 5 juillet prochain pour un travail sur ces questions avec tous les évêques de France. Et puis, il y a tous les protocoles d'accord qui ont été signés entre les diocèses et les parquets. Mgr Turini l'a fait ici à Perpignan. Tout ce qui peut contribuer à rendre les choses simples dans les procédures et même les signalements quand il y a des cas avérés. C'est douloureux tout ça, mais c'est salutaire et il faut continuer ce travail.