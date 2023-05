Nouvel institut de formation en soins infirmiers à Cherbourg : "Soigner les futurs soignants"

C'est un nouveau bâtiment qui permettra d'augmenter de 10% l'accueil des étudiants en soins infirmiers à Cherbourg-en-Cotentin. La première pierre du nouvel institut de formation en soins infirmiers (Ifsi) et aides-soignants (Ifas) a été posée ce mardi. Situé dans la zone d'activités des Fourches, il doit ouvrir ses portes en janvier 2025.

ⓘ Publicité

L'idée de ce bâtiment est de faire une "vitrine" de formation. Il sera profondément écologique, durable et intégré dans le bocage, avec une structure en bois de hêtre normand, des panneaux photovoltaïques, des salles lumineuses et modulables. "Soigner les futurs soignants par le bâti", pour reprendre les termes de l'architecte, Anne Pezzoni. "ça ne ressemble ni à une école, ni à un hôpital. C'est un lieu de vie chaleureux, convivial, articulé autour d'un patio", résume-t-elle.

L'institut doit ouvrir ses portes en janvier 2025 - Archi5 Prod

Cet institut viendra remplacer l'actuel, situé près de l'hôpital Pasteur de Cherbourg et qui date des années 1970. "ça va nous changer la vie : là on s'oriente vers l'avenir, précise Isabelle Derrien, la directrice de l'Ifsi. Le bâtiment actuel était vieillissant. Le centre hospitalier public du Cotentin nous aide pour le maintenir au mieux. C'est important d'avoir un bâtiment pour répondre aux attentes de nos étudiants". "On avait des établissements dans un état lamentable. Un vrai scandale au regard de ces professions si importantes pour notre région. Alors on a décidé un plan de plus de 50 millions d'euros pour remettre tous nos Ifsi aux normes d'aujourd'hui", explique le président de la région Normandie Hervé Morin. Cherbourg est le troisième après Fécamp et Alençon ; Lisieux et Evreux doivent suivre.

Un institut à deux pas de l'IUT

Un institut cherbourgeois qui sera désormais sur le campus universitaire : ça va permettre aux élèves de bénéficier des infrastructures de l'IUT à savoir le restaurant, la bibliothèque ou bien encore le gymnase. Une nouvelle localisation qui ne doit pas être vue comme un obstacle pour Isabelle Derrien : "Être juste à côté de l'hôpital, ça simplifiait les choses car 40% de nos stages sont assurés par le CHPC. Mais nos étudiants sont habitués à la mobilité : on a des terrains de stages qui rayonnent jusqu'à Saint-Lô. Et puis il y aura le bus".

Actuellement, le site accueille 300 étudiants par an. Le nouvel institut représente un investissement de 15,5 millions d'euros : la Région Normandie participe à la construction à hauteur de 13 millions d'euros, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin 1,26 million d'euros et la Communauté d'Agglomération du Cotentin 1,21 million d'euros.

Au total, toutes sessions confondues, ce sont plus de 11 000 élèves et étudiants qui suivent une formation sanitaire ou sociale chaque année en Normandie.