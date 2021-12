En raison de l'épidémie de coronavirus, la préfecture du Haut-Rhin annonce la fermeture anticipée des bars et des restaurants pour la nuit de la Saint-Sylvestre.

Nouvel An : la préfecture du Haut-Rhin annonce la fermeture anticipée des bars et des restaurants

Les bars et restaurants devront fermer à 3 heures au plus tard la nuit du Nouvel An

Au vu de la situation sanitaire et la forte envolée des cas de covid dans le département, la préfecture du Haut-Rhin annonce ce mercredi avoir pris un arrêté pour réglementer les horaires d'ouverture des bars et des restaurants la nuit du Nouvel An.

Une fermeture au plus tard à 3 heures du matin

Les bars et les restaurants devront fermer au plus tard à 3 heures du matin. "Cette mesure vise à limiter les regroupements et brassages de population", explique la préfecture dans un communiqué en rappelant que les activités de danse sont interdites au moins jusqu'au 6 janvier.

La préfecture annonce également l'interdiction de la vente et de la consommation d'alcool sur la voie publique entre vendredi midi et samedi midi. La vente et le transport de carburants dans des bidons est également interdite.