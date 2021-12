La préfecture de Côte-d'Or prend de nouvelles mesures pour faire face à une situation sanitaire dégradée

Face à la dégradation de la situation en Côte-d'Or, la préfecture annonce de nouvelles mesures. Le port du masque à l'extérieur redevient obligatoire dans de nombreuses villes du département et les bars et restaurants fermeront à 2h du matin le soir du réveillon du nouvel an.