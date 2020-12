La préfète de la Gironde annonce ce mardi dans un communiqué avoir pris un arrêté pour interdire la vente et l'usage d'artifices de divertissement ainsi que d'autres substances pour la soirée du Nouvel An, mais aussi un renfort des contrôles pour faire respecter le couvre-feu.

Nouvel An : la préfecture de la Gironde interdit la vente et l'utilisation d'artifices

L'usage et la vente d'artifices sont interdits pour la soirée du Nouvel An

La préfète de la Gironde Fabienne Buccio a pris un arrêté ce mardi interdisant notamment la vente et l'usage des artifices de divertissement et autres produits pour la soirée du Nouvel An, particulière dans un contexte de crise sanitaire. Les contrôles seront également renforcés pour faire respecter le couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin et prévenir ou stopper d'éventuelles "fêtes clandestines et autres rassemblements non autorisés."

"Un arrêté préfectoral a été pris interdisant la vente, le transport, la détention et l’utilisation d’artifices de divertissement, indique un communiqué de la préfecture, ainsi que la vente, le transport et la détention de carburant, d’acides et de tous produits inflammables ou chimiques sur la voie publique sur l’ensemble du département de la Gironde du jeudi 31 décembre 2020 à 8h00 au vendredi 1er janvier 2021 à 8h00."

Des contrôles renforcés

La préfecture annonce également des renforts des forces de sécurité et de secours pour la soirée du Nouvel An afin d'intensifier contrôles et patrouilles. "Les forces de l’ordre veilleront en priorité au strict respect du couvre-feu. Une attention particulière sera également portée sur l’organisation de fêtes clandestines ou de rassemblements non autorisés" ajoute la préfecture.

Par ailleurs, le tram à Bordeaux et dans sa métropole ne circulera plus à partir de 19h30 ce mercredi.