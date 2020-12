A quelques heures du passage à 2021, la préfecture de la Vienne organise une distribution gratuite d'éthylotests et de kits d'hygiènes ce jeud 31 décembre à Beaulieu. Des contrôles seront aussi renforcés sur les routes.

Nouvel an : La préfecture de la Vienne organise une distribution d'éthylotests à Poitiers

Qui dit soirée du nouvel an, même en période d'épidémie, dit contrôles routiers renforcés sur les routes et mais aussi des distributions d'éthylotests ce jeudi 31 décembre dans la Vienne. En France, 100 000 policiers et gendarmes sont sur le terrain.

La préfecture va distribuer aux automobilistes gratuitement des éthylotests et des kits d'hygiène dans la galerie commerciale de Géant Casino Beaulieu à Poitiers de 15 heures à 17 heures. "Parallèlement, les forces de l’ordre effectuent de nombreux contrôles sur les routes du département".

Tout rassemblement est par ailleurs interdit en raison de la crise sanitaire et les contrôles sont renforcés. Pour rappel, il sera interdit de sortir après 20 heure partout en France pour cette soirée du réveillon.