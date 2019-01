Nouvel an : les infirmières, parfois le seul instant de fête pour les personnes âgées

Cenon, France

Vous avez peut-être eu la chance d'embrasser vos proches à minuit une ce lundi soir. Certains n'ont pas l'occasion de réveillonner en famille comme les personnes âgées isolées. Heureusement, les infirmières ou aides soignantes passent le 25 décembre ou le 1er janvier pour les soigner et leur offrir un instant de fête.

Agnès Faure, infirmière au SSIAD Hauts de Garonne, service de soins infirmiers à domicile a travaillé ce lundi 1er janvier 2019. En plus des soins, elle a offert un peu de "chaleur" à ses patients, souvent isolés. Toutes les visites ont commencé par un "bonne année" souriant. "C'est un jour particulier, c'est le moment de se remercier. _Nos patients ont besoin de nous dire merci d'être là._"

Un moment de fête partagé

Les infirmières sont souvent couvertes de boîtes de chocolat et de bûches de Noël, préparées avec soin par les plus attentionnés. "Vous savez, explique Marcèle, 87 ans, habitante de Cenon, qui a préparé un colis, rempli de chocolats, de croquets aux amandes et de bûches, on partage ces moments de fêtes parce que les infirmières sont comme une deuxième famille."

Ecoutez Marcèle, 87 ans et Agnès Faure, l'infirmière témoigner de leur lien fort qui s'est tissé en 10 ans. Copier