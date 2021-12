Des interdictions vont rentrer en vigueur en Franche-Comté pour le Nouvel an. Elles sont édictées par les préfets, pour éviter les débordements et les rassemblements.

Nouvel an : les préfets prennent des mesures pour éviter les incidents en Franche-Comté

Des mesures vont entrer en vigueur en Franche-Comté pour le Nouvel an, ordonnées par les préfets des différents départements. Elles visents à limiter au maximum les incidents et débordements pendant le passage de 2021 à 2022.

Pas d'alcool à emporter dans certaines communes du Doubs

Dans le Doubs, le préfet interdit la distribution, la vente et l'achat de carburant en récipient individuel entre le 31 décembre 8h et le 1er janvier 6h, dans tout le départemental. Il interdit aussi l'utilisation d'artifices de divertissement dans la rue, du 30 décembre au 1er janvier inclus. Cette mesure concerne les artifices de catégorie C2, C3, C4, F2, F3 et F4.

La vente d'alcool à emporter est également proscrite dans certaines communes du Doubs du vendredi 31 décembre 6h au samedi 1er janvier matin. Cela concerne : Audincourt, Besançon, Bouverans, Doubs, Exincourt, Grand-Charmont, Hérimoncourt, Les Premiers sapins à Nods, Montbéliard, Pontarlier, Pont de Roide Vermondans, Sochaux, Sainte-Suzanne, Taillecourt, Valentigney et Voujeaucourt.

Aucun artifice autorisé dans le Jura

Dans le Jura, le transport, l’achat, la vente et la cession de l’ensemble des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques sont interdits , dans tout le département. Cette mesure est déjà en vigueur depuis le 16 décembre et dure jusqu'au 3 janvier, pour toutes les catégories. Elle ne concerne pas les professionnels autorisés.

Si vous ne respectez pas cette mesure, les amendes vont :