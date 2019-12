Nouvel An : plus de la moitié des Français n'anticipe pas le retour du réveillon

Nîmes, France

C'est un produit incontournable de la soirée du Nouvel An : l'alcool. Près de neuf Français sur dix assurent qu'ils en boiront pour fêter le passage à la nouvelle année. Sauf que plus de la moitié d'entre eux ne prévoit pas de solution pour rentrer dans des conditions qui garantissent leur sécurité, selon une étude menée par les associations Prévention routière et Assurance prévention.

Passer la nuit sur place

Mais à Nîmes, la plupart des Gardois rencontrés jurent être prévoyants. "Je dors chez des amis", lâche à la sortie d'un supermarché, Quentin. "De toute façon, on n'a plus le choix maintenant. On n'a pas envie de se tuer", martèle le trentenaire qui va donc laisser sa voiture au garage.

Ce n'est pas le choix d'Enzo. Pour le Nouvel An, ce Nîmois ira en boîte et il a prévu de passer la nuit sur la banquette arrière de sa voiture : "Il faut compter sur sa virilité... Faut pas avoir peur du froid", s'amuse-t-il. Pour éviter ce genre de situation "pas confortable", grimace Thomas, lui a édicté une règle avec ses amis. "Ils viennent en voiture, mais je récupère leurs clefs pour qu'il ne reprennent pas le volant... On veut éviter le drame."

Désigner un "Sam" pour le retour

Selon l'étude des associations Prévention routière et Assurance prévention, la question du retour de soirée en voiture concerne 46 % des Français. Et depuis 2009, ils sont de plus en plus nombreux (59 %) à désigner un "Sam" pour conduire. C'est ce qu'a fait Honaria et ses deux copines qui ont prévu de se faire un restaurant à Nîmes. Et c'est Honaria qui ramènera ses amies : "Ça ne me dérange absolument pas de ne pas boire, dit-elle. Ce qu'on veut, c'est passer une bonne soirée sans prise de tête."

Sur les routes, la nuit de la Saint-Sylvestre est l'une des nuits les plus meurtrières de l'année. Dans le Gard, depuis janvier dernier, 53 personnes sont mortes dans un accident de voiture.