Nouvel An : pour les fêtards rochelais, "c'est le moment ou jamais d'en profiter"

Pas d'alcool sur la voie publique, fermeture des débits de boissons à 2 heures du matin, annulation d'évènements publics... Alors que la préfecture de Charente-Maritime multiplie les annonces pour freiner l'épidémie de Covid, beaucoup vont se retrouver en groupe "comme d'habitude" pour fêter le Nouvel An. Des fêtards plutôt jeunes, croisés dans les rues de La Rochelle.

"Bientôt, les gens vont moins sortir"

"Moi et mes amis on est tous vaccinés... et j'ai même eu le Covid !" souffle Lou-Anne, résolue à faire le Nouvel An. "On sera sûrement une dizaine, comme d'habitude." Et elle a bien conscience de la situation sanitaire : "Je suis étudiante infirmière, et j'en vois souvent des cas Covid... Mais je trouve qu'il faut continuer à vivre."

C'est aussi ce que pense Célia, pour qui ce Nouvel An a un goût de dernière chance. "C'est le moment ou jamais. Les boîtes de nuit ont fermé, il y a de plus en plus de restrictions... Bientôt, les gens vont moins sortir."

Des tests Covid aléatoires

Mais quelles conditions pour faire la fête ? Il y a tous les discours : Lilou fera "sûrement un test avant", Célia pense à "un autotest" et Enzo "ne sait pas trop encore." Il confie ne pas être très regardant sur la question, pour lui comme pour les autres : "On ne peut pas forcer les gens à se tester..." juge-t-il. Le plus important c'est "de profiter et de retrouver les copains". Pour lui, la déception c'est que "nos plans sont tombés à l'eau : on devait partir faire la fête à Prague... mais tout est fermé !"

D'une autre tranche d'âge que les passants précédents, Vincent et Valérie ont eux vu leurs plans chamboulés, avec l'annulation de leur soirée dansante. "On fera quand même quelque chose, mais en petit comité", sourit Vincent, enthousiaste malgré tout. Mais Valérie se dit "un peu déçue : on s'est fait vacciné et on a l'impression de ne pas être récompensé pour cet effort..."