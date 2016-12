Nouvel An sous haute sécurité dans toute la France

Près de 100.000 policiers, gendarmes et militaires seront mobilisés pour la soirée et la nuit du 31 décembre et de nouveaux dispositifs de protection comme des blocs de béton seront mis en place en réaction aux attentats de Nice et Berlin.

Après les attentats de Nice et Berlin, près de 100.000 policiers, gendarmes et militaires seront mobilisés pour la soirée et la nuit du 31 décembre. De nouveaux dispositifs de protection, comme des blocs de béton, devraient par ailleurs être utilisés un peu partout dans l’Hexagone. Durant le week-end, 36.000 gendarmes et 52.600 policiers, dont 4.000 CRS, seront mobilisés en France, auxquels s'ajouteront ceux de la préfecture de police de Paris et les 7.000 soldats de l'opération Sentinelle. A Noël, 91.000 policiers et gendarmes étaient sur le pont.

Un Nouvel An plus festif qu’en 2015

Un mois et demi après les attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis (130 morts), le réveillon 2015 avait été minimal dans la capitale, avec le feu d'artifice annulé. Celui de 2016 s'annonce plus festif. Pour un spectacle son et lumière sur les Champs-Elysées, 600.000 personnes sont attendues. A Nice, 150 policiers seront mobilisés samedi soir avec l'appui des policiers d'élite du Raid, selon une source policière confirmant des informations du Figaro. A Strasbourg, ils seront 350 policiers et 200 militaires; à Toulouse, 200 policiers, selon la même source.

Le Centre opérationnel police activé le 31 décembre

Le ministère de l'Intérieur activera le 31 décembre le Centre opérationnel police composé de représentants de la police, de la gendarmerie et de la préfecture de police. Ainsi, du vendredi soir au dimanche soir, 500 fonctionnaires de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris mettront en place 128 points de contrôle dans l'agglomération parisienne.