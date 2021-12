La préfecture du Bas-Rhin se prépare à prendre un arrêté pour imposer un couvre-feu aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés la nuit du Nouvel An dans sept communes du Bas-Rhin dont Strasbourg.

Nouvel An : un couvre-feu imposé aux mineurs de moins de 16 ans dans certaines communes du Bas-Rhin

La nuit du Nouvel An est régulièrement émaillée d'incidents à Strasbourg, photo d'archives

La préfecture du Bas-Rhin a décidé d'imposer un couvre-feu aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d'un adulte la nuit du Nouvel An. Ce couvre-feu débutera le 31 décembre à 22h jusqu'au 1er janvier 6h du matin. Il concernera sept communes de l'Eurométropole.

Strasbourg

Schiltigheim

Hoenheim

Bischheim

Illkirch-Graffenstaden

Lingolsheim

Ostwald

Chaque année, les mineurs sont particulièrement impliqués dans les troubles à l'ordre public et plus particulièrement la tranche d'âge de 13 à 16 ans explique la préfecture dans un communiqué. "J'en appelle à la responsabilité de chaque parent", réagit sur France Bleu Alsace Danielle Dambach, la maire de Schiltigheim, "on sait qu'il y a des pétards ou des voitures éventuellement qui vont être incendiées".

Interdiction de tous les pétards

La préfecture a également décidé d'interdire cette année tous les pétards y compris les catégories C1 comme les clac-doigts. L'an dernier, un jeune homme de 25 ans est mort à Boofzheim, tué par un tir de mortier.