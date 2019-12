Clermont-Ferrand : nouvelle agression transphobe dans le quartier des Vergnes

Clermont-Ferrand, France

Nathalie venait rendre visite à des amis samedi 21 décembre dans un immeuble du quartier des Vergnes à Clermont-Ferrand. Alors qu'elle était descendue fumer une cigarette, 9 jeunes hommes l'ont interpellée avant de l'insulter "_sal_e trans, sale PD". Se réfugiant dans la cage d’ascenseur, la victime est alors rouée de coups de pied dans le visage. Les agresseurs sont parvenus à lui voler son sac qui contenait son téléphone portable, ses papiers d'identité (dont la carte vitale) et un peu d'argent. Tuméfiée et extrêmement choquée, Nathalie souffre d'une fracture de l'orbite à l’œil gauche et de plusieurs hématomes. Son son nez a aussi souffert, le sang plombant son sinus droit.

Clermont-Ferrand : Nathalie a tenu une conférence de presse suite à son agression © Radio France - Julie Creignou

L'association QUEER Auvergne condamne fermement cette agression transphobe et appelle à un rassemblement le 4 janvier prochain à 14 heures, au 19 rue du château des Vergnes, à Clermont-Ferrand. La présidente de QUEER Auvergne Morgane Vigouroux "On a une crainte dès qu'on se balade dans la rue. On craint les insultes, on est traitée comme des bêtes de foire". Morgane sait de quoi elle parle : "Moi j'ai été filmée, j'ai réagi, je lui ai mis une claque, il m'a attrapé les cheveux et m'a fait tourner... Heureusement, qu'il y a eu un passant qui m'a aidé. Ça s'est passé à 21 heures rue des gras à Clermont, et il y avait du monde... On manque de moyens, on a besoin de communiquer."

Informée de cette agression, la préfète du Puy-de-Dôme, Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc a réagi " Une attention particulière va être accordée à l'accueil de cette victime pour son dépôt de plainte en espérant que toute la lumière soit faite sur ce qui semble être une agression transphobe détestable. Un contact a été pris par la préfecture cet après-midi avec l'association qui accompagne cette personne." La semaine dernière déjà, une autre agression transphobe a été signalée dans la commune de Thiers.