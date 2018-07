Changer vos fenêtres, refaire votre isolation pour un euro... Cela parait alléchant, mais gare aux arnaques ! Ces derniers jours des habitants de Poitiers et de ses alentours ont reçu des appels téléphoniques proposant ce genre d'offre. Les interlocuteurs se font passer pour des agents du Conseil Régional ou des entreprises privées en lien avec la collectivité.

Une page Facebook tente d'arnaquer les internautes

"La Région Nouvelle-Aquitaine est totalement étrangère à ces démarchages et n'a confié aucune prestation de ce type à une quelconque société," affirme un communiqué publié ce mardi 24 juillet. Des tentatives de "phishing" ont été également été détectées via les réseaux sociaux et une page Facebook intitulée "Electricité gratuite en Nouvelle-Aquitaine" affichant le logo de la collectivité régionale. Une fois de plus, la Région n'y est pour rien. Des plaintes pour tentative d'escroquerie et d'usurpation d'identité ont été déposées.

La collectivité appelle à la plus grande vigilance et rappelle au passage que pour connaître tous les dispositifs d'aide proposés par l'institution, il est conseillé de se rendre sur le site internet https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr .