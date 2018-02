Nouvelle-Aquitaine, France

Le nom du site " Ton Plan à Toi" a été choisi par les jeunes eux-mêmes. Une initiative mise en place par plusieurs partenaires dont le planning familial Nouvelle-Aquitaine et la région . L'objectif avec ce site c'est d'apporter des réponses sur la sexualité "au plus près des jeunes" de 15 à 30 ans.

Parler de sexualité sans gêne

Sur le site "Ton Plan à Toi", les jeunes pourront s'informer et poser tout type de questions autour de l'égalité et de la sexualité.

On peut y trouver des questions sur l'avortement. Par exemple : "Salut j'ai 17 ans, j'aimerais avorter mais je ne veux pas en informer mes parents comment ça se passe ?" — Coline Bost, chargée de mission planning familial

Ou encore des questions comme :" je suis une fille et je suis attirée par ma meilleure amie, mais qu'est-ce que ça veut dire ?" explique Coline Bost, chargée de mission pour le planning familial de Nouvelle-Aquitaine. Certains jeunes n'osent pas forcément parler de sexualité à un professionnel de santé en face à face. Louise Bourgeade s'est déjà retrouvée dans ce cas-là, mal à l'aise devant son médecin traitant. Pour la jeune fille de 21 ans, le site "ton plan à toi" permet de s'informer sans gêne. "C'est un outil que je trouve intéressant puisque tout le monde a un smartphone et tout le monde peut aujourd'hui aller consulter ce site et poser des questions que l'on n'ose pas forcément poser à ses amis et à sa famille parce qu'on trouve ça ridicule et qu'on est un peu pudique."

"Un site qui parle le langage des jeunes"

Sur le site, les jeunes peuvent, à certaines heures, via un tchat discuter individuellement et anonymement avec des professionnels du secteur. _"C'est un site qui parle le langage des jeunes, il y a eu une consultation avec ces jeunes justement"_explique Naïma Charaï, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine en charge de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations.

Les jeunes ont aussi accès sur ce site à une carte interactive qui permet de localiser toutes les structures sanitaires et sociales, qui traitent, entres autres, les questions de contraception ou encore de dépistage.