Nouvelle-Aquitaine, la région la plus médaillée aux Olympiades des Métiers 2017

Avec 6 titres de Champion de France et 33 médailles Nouvelle-Aquitaine est la région la plus médaillée des Finales Nationales des Olympiades des Métiers, des compétitions de haut niveau qui s’apparentent aux « Jeux Olympiques » pour les métiers et qui se sont déroulées à Bordeaux du 9 au 11 mars.

Du 9 au 11 mars, 630 candidats sont venus de toute la France pour disputer à Bordeaux les Finales Nationales des Olympiades des Métiers. Durant 3 jours de compétition au Parc des expositions de Bordeaux, ces compétiteurs se sont départagés durant un cumul de 20 heures d'épreuves dans 60 métiers différents venant de l'agriculture - végétal, de l'alimentation, de l'automobile, du BTP, de l'industrie, de la maintenance, des nouvelles-technologies et des services.

►►► palmarès complet des Olympiades des Métiers

33 médailles pour la région Nouvelle-Aquitaine

14 délégation régionales (13 régions de France métropolitaine et la Réunion) se sont disputées les titres de Champion de France des métiers lors de ces Olympiades. Forte de 75 candidats dont 8 abylimpics, l'équipe de la Nouvelle-Aquitaine a remportée 6 titres de champion de France mais aussi 13 médailles d'argent et 14 de bronze. 33 médailles au compteur pour la Nouvelle-Aquitaine qui est la région la plus médaillée de ces Olympiades loin devant la Normandie (22 médailles) et l'Occitanie (20 médailles).

Médaillés d'Or

Réfrigération Technique : Kévin Guillevic (Landes)

Maintenance aéronautique : Christophe Guichemerre (Landes)

Cycle et Motocycle : Adrien Cousin (Charente-Maritime)

Métiers de la Propreté : Mickaella Tatou

Tonnellerie : Aurélien Boissout (Charente)

Elevage Ovins : Nicolas Arpin

Médaillés d'Argent

Maroquineire : Manon Salis (Gironde)

Métier de la propreté : Morgan Moreau (Gironde)

Prothésiste dentaire : Clarisse Gabillard (Gironde)

Câblage des réseaux très haut-débit : Gabriel Taïmourlank (Pyrénées-Atlantiques)

Imprimerie : Thomas Besson (Haute-Vienne)

Maintenance des matériels : Romain Larigauderie (Creuse)

Fraisage : Alexandre Clarens (Pyrénées-Atlantiques)

Soudage : Dylan Alexandre (Lot-et-Garonne)

Installation électrique : Quentin Plisson (Charente-Maritime)

Boucherie charcuteire : Maxime David (Gironde)

Poissonnerie : Gwenaël Laville (Dordogne)

Elevage Ovins : Guillaume Pelletier (Deux-Sèvres)

Métier de la vigne et du vin : Emile Faure (Gironde)

Médaillés de Bronze

Art Floral : Manon Plaire (Landes)

Maroquinerie : Camille Bodin (Gironde)

Métier de la propreté : Guendoline Meseray

Soins esthétiques : Audrey Pigeon (Gironde)

Chaudronnerie : Axel Bertrand (Haute-Vienne)

DAO Dessin industriel : Raphaël Ulrich (Gironde)

Mécatronique : Rémi Farge (Haute-Vienne) et Victor Laroudie (Corrèze)

Production industrielle par équipe : Pierre Desmond (Dordogne), Arthur Thiebaut (Gironde) et Iban Tissier (Gironde)

Robotique mobile : Martin Borde (Corrèze) et Bastien Guichard (Haute-Vienne)

Carrelage : Jimmy Delord (Gironde)

Construction en béton armé : Adolfo Rafael Da Silva Texeira et Maxime Vellein

Couverture métallique : Marc Piffeteau (Deux-Sèvres)

Service en salle : Quentin Serra(Lot-et Garonne)

Métier de la vigne et du vin : Mickaël Durand (Gironde)

5 titres et 7 médailles lors des Abilympics

Les Abilympics sont aux compétitions de métiers ce que les jeux paralympiques sont au sport. Ces épreuves pour personnes handicapées se déroulaient également dans le cadre des Olympiades des Métiers.

Médaillés d'Or (Abilympics)

Peinture et décoration : Pierre Musquin (Gironde)

Câblage Des Réseaux très haut Débit : Loïc Rigaux (Gironde)

Service en salle : Maxime Rigoulet (Gironde)

Jardinier-Paysagiste : Jérémy Esteves (Gironde) et Julien Michel (Gironde)

Administration des systèmes et des réseaux Informatiques : Smail Djabelkhir (Gironde)

Médaillés d'Argent (Abilympics)