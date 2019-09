Nouvelle-Aquitaine : la Région signe un accord-cadre avec l'union des HLM pour développer le logement social

Bordeaux, France

Favoriser la construction de logements sociaux supplémentaires partout sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine et rénover les logements existants pour réduire la facture énergétique des locataires : c'est le double objectif fixé par un accord-cadre signé ce lundi matin entre la Région et l'AROSHA, l'association qui regroupe les 63 bailleurs sociaux de Nouvelle-Aquitaine.

L'objectif chiffré est 8.400 places supplémentaires d'ici 2030. Et plus question de construire uniquement des grands ensembles en bord de rocade. Les bailleurs sociaux ont pour mission de construire plus de logements en zones péri-urbaines et rurales. Car la crise ne touche pas que Bordeaux. A Gujan-Mestras, Créon ou Lesparre-Médoc on a aussi besoin de ces logements sociaux.

Environ 10 % des girondins habitent aujourd'hui en HLM mais on estime que le département présente un déficit comparé à la moyenne nationale (16 %). Les bailleurs construisent un peu plus de 4.000 logements sociaux par an en Gironde mais de nombreux habitants pourtant éligibles en sont privés.

C'est le premier obstacle à l'ascenseur social, notamment pour les jeunes

- Alain Rousset

Cet accord prévoit également de favoriser la rénovation énergétique des HLM existants. Quand on sait qu'une rénovation peut permettre à une famille d'économiser l'équivalent d'un mois de loyer par an, on comprend tout l'enjeu de ce chantier de réhabilitation.