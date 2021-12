INFOGRAPHIE - Nouvelle-Aquitaine : le cap des 6 millions d'habitants dépassé dans la région selon l'Insee

La Nouvelle-Aquitaine est désormais la troisième région la plus peuplée de France selon les derniers chiffres de l'Insee publiés ce mercredi 29 décembre. Au 1er janvier 2019, la région compte 6,01 millions d'habitants soit 166.000 de plus qu'en 2013.

L'Insee publie ce mercredi 29 décembre les chiffres de son recensement en Nouvelle-Aquitaine. Au 1er janvier 2019, l'institut compte plus de six millions d'habitants dans la région qui devient la troisième région française juste devant les Hauts-de-France et derrière l'Ile-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes. La population néo-aquitaine représente 9,2% de la population française. Selon l'Insee, la région gagne 27.700 personnes par an en moyenne, soit la population de la ville de Bergerac (Dordogne).

Une croissance de 0,5% en moyenne par an

La croissance démographique de la région est de 0,5% en moyenne par an entre 2013 et 2019. Elle ralentit légèrement depuis 2008 freinée par un déficit naturel (le nombre de décès est supérieur au nombre des naissances) qui se creuse année par année pour devenir le plus important de France (-6450 individus en moyenne par an). Le dynamisme démographique de la région est entièrement dû à son excédent migratoire : +34100 personnes de plus en moyenne par an dont près de la moitié en Gironde.

La Gironde, moteur de la croissance démographique de la région

Un Néo-aquitain sur quatre vit en Gironde, septième département français et premier de la région avec 1,62 million d'habitants. Entre 2013 et 2019, le rythme de la croissance démographique se maintient à un niveau élevé en Gironde (+1,3% par an en moyenne). En six ans, le nombre d'habitants a augmenté de 7,3%. La Gironde est un département attractif avec un excédent migratoire de 15.500 personnes par an. Il y a donc d'avantage de personnes qui entrent dans le département que d'habitants qui en sortent. De plus, le nombre de naissances est supérieur à celui des décès.

Un littoral très attractif

Les autres départements du littoral voient leur population augmenter entre 2013 et 2019. Ils attirent entre 3520 et 5160 résidents supplémentaires par an. En six ans, la population de la Charente-Maritime a augmenté de 2,8%, celle des Landes de 4% et celle des Pyrénées-Atlantiques de 2,7%.

Six départements ont perdu des habitants

Six départements de Nouvelle-Aquitaine ont perdu des habitants : la Haute-Vienne (-0,2% en moyenne par an), la Dordogne (-0,1%), la Charente (-0,1%), la Corrèze qui perd mais qui perd peu, le Lot-et-Garonne (-0,1%) et la Creuse. La Creuse, département le moins peuplé de la région continue à perdre des habitants à un rythme plus élevé que les autres : -0,6% soit 710 habitants de moins par an. Entre 2013 et 2019, la Creuse a perdu 3,6% d'habitants.

Tous les départements ruraux ne perdent pas des habitants. La preuve avec la Vienne et les Deux-Sèvres. Dans les deux départements poitevins, la population a augmenté respectivement de 0,3% et 0,1% par an en moyenne.