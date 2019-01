Nouvelle-Aquitaine : les agglos qui gagnent et celles qui perdent des habitants

En Nouvelle-Aquitaine, la population a augmenté de 0,6% par an en moyenne entre 2011 et 2016. Les agglos et les intercommunalités du littoral en profitent. Découvrez le détail de cette évolution, publié ce mardi par l'Insee.

Nouvelle-Aquitaine, France

C'est Bordeaux qui attire le plus, en Nouvelle-Aquitaine. Selon les chiffres détaillés dévoilés par l'Insee ce mardi, en gagnant 55.800 habitants sur les cinq dernières années, la métropole girondine accueille à elle seule un tiers de la population supplémentaire de la région. Avec un gain de 1% par an de nouveaux arrivants entre 2011 et 2016, Bordeaux présente la plus forte progression de toutes les métropoles françaises.

à lire La Nouvelle-Aquitaine a gagné 160 000 habitants mais sa population vieillit

Les 25 communautés d'agglomération de la région sont elles aussi dynamiques : dans l'ensemble, leur population a progressé de 0,4% par an sur les cinq années visées. Pourquoi ? La réponse est à chercher également du côté de la migration. "Pour deux tiers des communautés d'agglomération, le solde naturel (NDLR : les décès moins les naissances) est nul ou négatif ; seules neuf d'entre elles, souvent parmi les plus peuplées (Limoges Métropole, Grand Angoulême, Niort Agglomération", explique l'Insee.

Sur mobile, cliquez ci-dessous pour voir les chiffres détaillés.

Cinq communautés d'agglomération perdent légèrement des habitants : Limoges Métropole, Pau Béarn Pyrénées, Mont-de-Marsan Agglomération, le Grand Villeneuvois et le Grand Cognac. C'est d'ailleurs l'agglomération de Mont-de-Marsan qui subit le plus fort retournement, passant d'une hausse annuelle de population de 1,4% entre 2006 et 2011, à une baisse de 0,1% par an entre 2011 et 2016.