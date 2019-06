Nouvelle boulangerie au Vanneau-Irleau : succès dès l'ouverture

Le Vanneau-Irleau a retrouvé une boulangerie depuis ce samedi. Un couple a décidé se lancer à son compte, et la journée d'ouverture a été un franc succès. Dès le matin, les clients sont venus nombreux et le boulanger a dû se remettre au fourneaux dès l'après-midi.

Le Vanneau-Irleau, France

"On nous avait dit d'être prudents sur les quantités". Alina Schillemans sourit en montrant les panières à pain vide derrière la caisse. Pour l'ouverture de leur boulangerie, samedi 1er juin, le couple ne s'attendait pas à ça. Aux fourneaux depuis la veille au soir, Georges Schillemans avait pourtant prévu beaucoup de pain et de pâtisseries. Mais le matin, plus d'une centaine de clients sont venus faire honneur au nouveau boulanger. A 13h, le couple n'avait presque plus rien à proposer, alors qu'il avait prévu d'ouvrir toute la journée. Il a donc dû fallu remettre la main à la pâte.

Une très bonne surprise pour Georges qui, ne trouvant plus de travail, a décidé de s'installer à son compte. Il a vu l'annonce sur "SOS Village", les annonces de TF1 pour aider les communes. En trois semaines, l'affaire était conclue.

Une grande aide de la mairie

Alina Schillemans a assuré la vente toute la matinée, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pain. © Radio France - Marie Dorcet

La commune avait besoin d'un nouveau boulanger pour se redynamiser. Alors la mairie, qui se battait déjà depuis un moment, a financé l'achat du nouveau matériel. "C'est un travail énorme de tout le conseil municipal" affirme Alina.

Grâce à cela, le couple a pu s'installer rapidement, et le commerce pourra rester ouvert non-stop tous les jours de l'été.