Une nouvelle vague de recensement débute ce jeudi dans 326 communes de la Loire et 260 de Haute-Loire.

"Cette année, vous êtes concerné(e) par le recensement" : 117 600 Ligériens et 48 000 Altiligériens ont reçu ce courrier de l'Insee pour la campagne 2017 qui démarre ce jeudi.

Comment ça se passe ?

Un agent muni d'une carte de l'Insee doit passer vous remettre une notice avec un identifiant et un mot de passe. À partir de là, vous pouvez vous connecter sur un site internet dédié. Vous pouvez répondre en ligne ou en remplissant le formulaire que l'agent reviendra chercher au moment convenu.

De nouvelles questions pour mieux connaitre les familles recomposées

Cette année, la feuille de logement demande de définir les liens entre les différents membres de la tribu, les "habitants permanents" et d'entrer dans les détails pour les enfants en garde alternée.

"Le questionnaire évolue pour mieux connaître le phénomène de grande ampleur que sont les familles recomposées", explique Emma Bianco de la division recensement à l'Insee d'Auvergne Rhône-Alpes.

Qui est recensé cette année ?

Dans les grandes villes, 8 % des foyers sont sollicités, le seuil étant à 10 000 habitants, cela concerne Saint-Étienne, Saint-Chamond, Roanne, Firminy, Saint-Just-Saint-Rambert, le Chambon-Feugerolles, Montbrison, Riorges, Rive-de-Gier, Roche-la-Molière, ainsi que le Puy-en-Velay. Le recensement s'étale alors jusqu'au 24 février.

La campagne est plus courte, jusqu'au 17 février dans de plus petites communes, recensées tous les cinq ans. Cette année, c'est le tour notamment Andrezieux-Bouthéon, Bonson, Bourg-Argental, la Valla-en-Gier, Lorette, ou encore Sorbiers et Unieux.