Nouvelle carte des impôts : le directeur départemental des finances publiques se veut rassurant

Moselle, France

Ils n'en finissent plus d'être inquiets et en colère : les maires ruraux rejoignent les syndicats des finances publiques, déjà dans la crainte à cause des 5.800 suppressions de postes prévues. Les élus, eux, ont peur de l'éloignement des services publics dans leurs communes, avec notamment la fermeture prévue de nombreuses trésoreries. Hugues Bied-Charreton, le directeur des Finances publiques de la Moselle, a rencontré ces maires ruraux mercredi, pour tenter de les rassurer.

"Il faut savoir d'où on part. Aujourd'hui, l'accueil fiscal complet, calcul de l'impôt et recouvrement, est assuré dans huit communes du département, et nous ne faisons plus d'accueil fiscal, sauf cas particuliers, dans nos 27 trésoreries, détaille Hugues Bied-Charreton. Ce que nous proposons, c'est de maintenir l'accueil fiscal dans ces huit communes, de manière permanente, et d'implanter, dans 22 communes du département, des permanences qui seront ouvertes au moins une fois par semaine et qui proposeront de l'accueil fiscal complet."

Nous ne demandons pas le gîte et le couvert [aux collectivités], nous contribuerons aux frais de fonctionnement si besoin."

Ces permanences seront installées au sein des collectivités - mairies, maisons de service public, etc. Certains élus ruraux ont le sentiment, une nouvelle fois, que l'Etat s'appuie, voire se défausse, sur ces collectivités : "ce sont nos partenaires, se défend Hugues Bied-Charreton. L'intérêt commun, c'est de servir nos usagers. Nous ne demandons pas le gîte et le couvert, nous contribuerons aux frais de fonctionnement si besoin."

Quels pouvoirs et quelles compétences pour les agents de ces futures permanences ?

Les élus ruraux sont aussi inquiets pour la nature de l'accueil de leurs administrés. Le maire de Rombas, Lionel Fournier par exemple, s'interrogeait il y a quelques jours sur notre antenne : "il nous faut de la présence humaine sur le terrain, disait-il. Ici, les agents de la trésorerie peuvent faire des échéanciers pour reporter des impôts. Auront-ils toujours cette autorisation ? C'est la vie quotidienne de nos concitoyens qui va être touchée !"

Les contribuables pourront non seulement régler leurs délais de paiement en matière d'impôts, mais aussi leurs problèmes en matière de calcul de l'impôt, ce qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui."

"Demain, nous maintiendrons une permanence régulière à Rombas, qui sera ouverte autant de fois qu'il le faut, et les contribuables pourront non seulement régler leurs délais de paiement en matière d'impôts, mais aussi leurs problèmes en matière de calcul de l'impôt, ce qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui", répond Hugues Bied-Charreton, qui promet que les agents seront formés "pour répondre à tous les problèmes". Les rendez-vous vont également être développés pour permettre aux agents de préparer les dossiers.

Préserver une présence sur les territoires ruraux

Les maires de certaines zones craignent aussi, tout simplement, l'absence physique des services fiscaux sur leur territoire. C'est le cas dans le Saulnois, où le maire de Vic-sur-Seille, Jérôme End, nous avait confié sa peur de voir la zone se transformer en "tâche blanche" : "nous voulons absolument qu'un centre de gestion comptable puisse se maintenir sur le Saulnois".

Or, ce centre est pour l'instant prévu à Sarrebourg. "C'est aussi une zone rurale, et nous tenons compte aussi dans ces propositions du lieu de résidence de nos agents. Il faut que les élus le comprennent. Mais nous sommes en train de regarder si nous pouvons aller plus loin que ce que nous avons été jusqu'à présent", affirme Hugues Bied-Charreton.