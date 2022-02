Nouvelle chute de neige en station en Savoie et Haute-Savoie, après presque trois semaines de beau temps

Il n'a quasiment pas neigé depuis le 10 janvier en altitude et à ce moment là les quantités de neige tombées étaient impressionnantes. Lundi, mardi et mercredi, les prévisionnistes annoncent 7 à 15 centimètres de neige à partir de 1.000 mètres. Les vacanciers auront de la neige fraiche samedi !

Les chutes de neige annoncées en altitude sont bien là en ce début de semaine. Quelques flocons : entre 7 et 15 cm en altitude en Savoie et Haute-Savoie qui vont blanchir à nouveau les sommets et surtout les villages. Car après 3 semaines sans nouvelle chute de neige, l'herbe et les cailloux avaient commencé à refaire leur apparition vers 1.000 m, sur les versants sud.

Cette nouvelle chute de neige va radoucir le manteau neigeux et nous permettre de tenir - le directeur des pistes de Courchevel (Tarentaise)

Les professionnels de la neige en station sont optimistes "Nous sommes très sereins pour l'enneigement. Il est de bonne qualité et il permettra d'aller bien au delà des vacances de février" précise Stéphane Pfend, le directeur des pistes de Courchevel. Les vacances scolaires de février débutent samedi pour ceux de la zone B : Marseille - Aix / Nancy, et ces quelques flocons feront une surcouche précieuse.

De la neige à cette période : c'est le scénario idéal - Jean-Christophe Hoff, directeur des remontées mécaniques de La Clusaz dans les Aravis (Haute-Savoie)

Cet enthousiasme vient également du savoir faire des professionnels des pistes, capables de valoriser chaque couche de neige "Nous travaillons la neige 14 heures par nuit avec les dameuses. On serre la neige, c'est à dire qu'on la dame, on la compacte pour qu'elle soit encore meilleure à skier" explique le spécialiste de Courchevel.

Une mini tempête à Val d'Isère lundi soir

En fin de journée lundi, les conditions météorologiques se sont rapidement dégradées en montagne du côté de la Haute-Tarentaise, non pas à cause de la neige mais du vent, avec des rafales dépassant les 160 km/h à plus de 3000m d’altitude.