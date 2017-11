Pays Basque : une grande collecte de la banque alimentaire ce weekend

Pour certains, le prochain weekend est celui du "black friday". Un weekend de super soldes sur le matériel électronique. Mais vendredi et samedi, ce sera aussi le weekend de la collecte nationale des banques alimentaires.

Chaque dernière semaine de novembre, une grande collecte nationale des banques alimentaires est organisée en France. Ce sera donc le cas vendredi et samedi devant les grandes surfaces. Au pays Basque, 400 bénévoles seront répartis devant une quarantaine de supermarchés et hypermarchés.

Le principe : les bénévoles vous donneront un sac à l'entrée. A vous ensuite de le remplir de différents produits que vous remettrez à la sortie. Les responsables de la banque recommandent des conserves de poisson (boites de sardines par ex.), des pâtes, du riz, de la viande, des plats cuisinés, du café, du lait et des produits secs. Les opérations de collecte sont programmées de 09h jusqu'aux heures de fermeture des établissements.

Collecte stratégique pour la banque

Une collecte stratégique pour les banques alimentaires. L'an dernier, celle du pays Basque avait glané 102 tonnes de nourriture. 10 tonnes s’étaient ajoutées l'été suivant. Ce stock s'ajoute à des denrées en provenance de l'Union Européenne. Les produits européens représentent grosso modo 10 à 15% du total. C'est dire l'importance de la collecte du weekend.

La collecte c'est indispensable — Pantxo Ribeton, responsable banque alimentaire pays Basque

Énorme cadeau à la banque : 57 palettes de lait en provenance de l'UE © Radio France - Jacques Pons

6000 personnes aidées au Pays basque

Au pays Basque, cette collecte permet à la banque de redistribuer des aliments à une trentaine d'associations caritatives. Au total, 6000 personnes en bénéficient. Cette année, l’opération est parrainée par le chanteur Michel Etcheverry.

Le chanteur-parrain Michel Etcheverry et le président Pantxo Ribeton © Radio France - Jacques Pons

Nouveaux locaux, bientôt

Jusqu'à maintenant, la banque alimentaire du pays Basque (lancée il y a 31 ans) disposait de deux bâtiments à Bayonne. Un hangar près de l'Adour dans le quartier saint Bernard (où sera trié la collecte le weekend prochain) et un autre rue de l'Adour dans le quart saint Esprit (non loin de la maison d'arrêt). Dans un avenir proche, la banque disposera d'une seule et même bâtisse à construire sur l'ancien site des ex-fonderies de Mousseroles, le long de l'avenue du capitaine Resplandy. Le permis de construire est déposé. Les travaux débuteront en décembre.