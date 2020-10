Nouvelle contamination de l'eau potable à la Balme-de-Sillingy

L'eau de La Balme-de-Sillingy est à nouveau impropre à la consommation. L’Agence Régionale de Santé (ARS) et la mairie demandent aux habitants de ne plus boire l'eau potable en raison de la présence bactéries type Escherichia Coli. Cette interdiction concerne également la préparation des aliments et le brossage des dents.

Distribution de bouteilles

Selon la municipalité, cette contamination "fait suite au fort épisode pluvieux de cette fin de semaine et ce malgré des mesures de traitement renforcées". Des distributions de bouteilles d'eau sont organisée dès ce mercredi soir à la salle Georges Daviet (28 Octobre de 19h00-21h00, 29 Octobre de 18h00-20h00, 30 Octobre de 18h00-20h00). Fin août, les habitants de la Balme-de-Sillingy avaient déjà été privés d'eau durant près d'une semaine suite à une contamination à la salmonelle.