Nouvelle distribution de bûches de bois ce samedi à Buzançais dans l'Indre

La ville de Buzançais dans l'Indre organise ce samedi matin une distribution gratuite de bûches de bois, après le nettoyage des anciens prés de la Vallée verte.

La municipalité de Buzançais organise ce mois-ci une distribution gratuite de bûches de bois à destination des habitants. Le bois provient des anciens prés en friche de la Vallée verte que la ville vient de racheter. Le nettoyage du site de 12 hectares a eu lieu cet été. Les arbres ont été abattus, tronçonnés et les bûches sont gracieusement offertes aux buzancéens pour qu'ils puissent se chauffer cet hiver.

200 m3 de bois à écouler

Le stock de bois est entreposé devant l'ancienne gare SNCF, du bois de hêtre, du saule, du charme et du frêne. Le bois a été coupé par le chantier d'insertion de l'association Solidarité Accueil. "Ils ont fait un travail remarquable, ils ont tout fait à la main, avec du matériel motorisé bien sûr, mais sans utiliser de pelleteuses" explique Michèle Hiverneau l'adjointe au maire à l'urbanisme et à l'environnement.

On s'est dit que c'était trop bête que le bois parte comme ça pour rien"

S'il n'avait pas été donné le bois aurait été brûlé. "On aurait une charibaude, un grand feu au milieu du pré sur plusieurs jours, mais on s'est dit que c'était trop bête que le bois parte comme ça pour rien". La distribution est organisée uniquement pour les habitants de Buzançais. "Ce sont nos prés, ce sont nos impôts locaux qui ont payé l'ensemble de l'opération, donc on va dire que pour une fois on va être un peu égoïste entre nous".

Pour bénéficier de cette opération il faut s'inscrire auprès des services techniques de la ville. Après une première distribution samedi 25 novembre, la prochaine a lieu ce samedi matin (2 décembre) de 8h à midi. Une troisième distribution devrait avoir lieu samedi 9 décembre.