Nouvelle distribution de places pour le concert de Laurent Voulzy et encore beaucoup de déçus

Ils étaient près de 150 attendant patiemment devant l'office de tourisme d'Orléans ce mercredi. Dans l'espoir d'obtenir l'une des 100 places gratuites pour le concert de Laurent Voulzy le 13 mai en la cathédrale d'Orléans.

Isabelle et Blandine attendent depuis quatre heures, l'ouverture de la billetterie prévue à 14 heures. Finalement elles n'auront pas le précieux sésame et sont "dégoûtées". Le concert de Laurent Voulzy le 13 mai prochain en la cathédrale d'Orléans pour les 588èmes fêtes de Jeanne d'Arc, c'est l'animation phare. Seulement, si l'événement est gratuit, il y a très peu de places. Alors les spectateurs à l'extérieur pourront suivre le concert sur un écran géant sur le parvis.

Colère et amertume

Samedi dernier, l'office du tourisme en a distribué 200. Ce mercredi sous la pluie, 100 places étaient disponibles. Cécilia quitte la file d'attente amère, "300 places pour les orléanais c'est pas normal. En fait les élus les gardent pour eux, [ils] ne veulent pas se retrouver dehors" lance la jeune femme en colère. Tout comme Claire, qui a "entendu sur France Bleu, un élu dire qu'il y aurait un grand écran. L'air de dire qu'on serait bien devant le grand écran, alors qu'eux seraient bien assis" explique l'habitante de Saint-Jean-le-Blanc. Sur 700 places, seules 300 sont distribuées au public orléanais. Les autres sont réservées par la mairie.

Un manque d'organisation

"Sur le site de la mairie, ils mettaient 300 places pour samedi et 200 pour aujourd'hui. Là le monsieur vient d'annoncer 100 places seulement" déplore Cham. Ce grand-père caché sous son béret, fait la queue pour la deuxième fois devant l'office de tourisme pour obtenir un billet. Il repartira sans encore une fois. Pour lui c'est sûr, les 100 places qu'il a vu disparaître du site internet ont été distribuées autrement, "à des privilégiés".

Prés de 150 personnes font la queue à l'office de tourisme pour avoir une place au concert de Laurent Voulzy le 13 mai #fetesjohanniques pic.twitter.com/ALRPCGK7k3 — France Bleu Orleans (@FBOrleans) May 3, 2017

Surtout, l'attente a été longue et parfois inutile, Annick regrette "qu'on ne prévienne pas la queue. On voit les gens attendre et on nous signale pas que c'est complet"; même s'il est vrai qu'un agent est allé plusieurs fois rencontrer les personnes devant l'office, aucun panneau n'indiquait que toutes les places étaient prises. Espérons que la musique de Laurent Voulzy, apaisent les esprits. Même du parvis de la cathédrale.