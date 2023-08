Nouvelle distribution estivale de fruits par l'intermédiaire de la banque alimentaire à Alès

La 11 é distribution estivale de la banque alimentaire. C'était ce mercredi à Alès (Gard) dans le quartier des Prés-Saint-Jean. En moins de temps qu'il le faut pour le dire, cagettes de pêches et de brugnons ont été distribuées. Pas la cohue, il y en a eu pour tout le monde. Du partage, de la joie malgré le signe toujours vivace d'une précarité qui s'installe.

Plus de 200 personnes , toutes ont été servies

240 kilos distribués en une poignée de minutes. La foule agglutinée autour du camion de la banque alimentaire. chacun son tour et une cagette complète des mêmes fruits qu'on retrouve en grande surface. Un petit plaisir qui tombe à pic. "Tous les mardis on va au restau du cœur, comment voulez-vous faire avec 3 enfants" dit cette maman. Une cagette qu'elle aurait p^^u se payer si elle n'avait pads été gratuite ? "Non", "avant" complète cette retraitée, "on pouvait, maintenant on achète les fruits au détail".

La foule aux Prés Saint-Jean. Des sourires, des enfants, des mamans isolées comme Naïma. "Je suis seule avec un garçon depuis des années, les fruits je vais aussi les partager avec ma sœur, je suis comme ça j'aime partager". Outre le Mas de mingue cet Jeudi après-midi à Nîmes et Vauvert vendredi, suivront Bagnols, Saint Gilles et Beaucaire. 16 distributions au total et 29 tonnes de fruits grâce à la générosité des producteurs gardois.

