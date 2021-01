La Nouvelle éco : A Guéret, le Cabas Creusois s'inquiète de l'impact du couvre-feu à 18h

Les gérants du Cabas Creusois s'inquiètent de l'impact du couvre-feu à 18h. L'emblématique épicerie-restaurant, située sur la place Bonnyaud a Guéret a traversé les différents confinements sans trop de casse jusqu'à présent. Grâce à la partie épicerie ils ont pu rester ouverts. Ils proposent aussi de la nourriture à emporter.

Des hamburgers à emporter, pour survivre face à la crise

A l'heure du déjeuner et du dîner, les Guérétois continuent de fréquenter l'établissement. "Les clients sont là. Globalement ils sont fidèles, assure Laurent Wolfelsperger-Marsalon le co-gérant. Mais il précise quand même que "certains restent réticents à venir dans les commerces".

Lorsque les gérants du Cabas Creusois ont été obligés de fermer leur salle, ils ont décidé de proposer des burgers à emporter : "Ce sont les burgers qui nous ont permis de passer les différents confinements", raconte Laurent Wolfelsperger-Marsalon. Il précise que "le soir, avant dîner, pas mal de clients en demandent". La mise en place du couvre-feu à 18h risque de casser cette dynamique.

Pour le moment, les gérants ne savent pas encore comment s'organiser. Ils hésitent à adapter leurs horaires, en supprimant leur pause en début d'après-midi.

Un moral en dents de scie

Globalement, les gérants du Cabas Creusois sont un peu moroses. Comme tous les restaurateurs, ils aimeraient pouvoir de nouveau accueillir des clients en salle: "On se sent un peu boucs-émissaires parce qu'on a suivi les consignes sanitaires à la lettre et on ne nous permet pas de rouvrir pour autant". Au Cabas Creusois, la partie restauration représente plus de la moitié du chiffre d'affaire.