Nouvelle éco : A Saint-Sébastien, l'épicerie Vival ne connait pas la crise

Malgré les contraintes sanitaires et le couvre-feu, la gérante de l'épicerie Vival de Saint-Sébastien a le sourire. Elle a repris ce commerce pendant le premier confinement. Près d'un an plus tard, les clients sont là, elle a embauché un apprenti et prévoit même des travaux.