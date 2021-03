Nouvelle éco : à Yves, Urban'ext produit des distributeurs de gel hydroalcoolique en matière recyclée

A Yves en mars 2020, la société Urban'ext s'est mise à produire des distributeurs de gel hydroalcoolique actionnés par le pied. Des bornes faites en briques alimentaires recyclées. Un an après, cette production reste encore une locomotive pour l'entreprise qui réalise habituellement du mobilier.

Un an après le début de la crise sanitaire liée au coronavirus, une entreprise de Charente-Maritime a dû réorienter sa production et s'adapter aux demandes d'un nouveau marché. A Yves, la société Urban'ext, spécialisée dans la création de mobiliers, comme des tables, des chaises ou des bacs à fleurs, s'est mise à produire des distributeurs de gel hydroalcoolique actionnés par le pied. Des bornes faites en briques alimentaires recyclées. Manuel Chevreuil est le gérant de la société Urban'ext. Donnez lui une simple brique alimentaire, comme un pack de lait, et il va transformer la matière.

Morceaux de pack de lait, qui deviendront ensuite du papier toilette, et du granulat pour fabriquer du mobilier ou des bornes de gel hydroalcoolique © Radio France - Gérald Paris

"D'un côté, vous avez la partie carton qui à terme sera séparée du reste en la plongeant dans une substance liquide. Cela deviendra, du papier toilette, des mouchoirs ou autres. Et de l'autre côté, il nous reste la fine pellicule d'aluminium et le polyéthylène. Cela deviendra du _granulat de polyal_, notre matière recyclée pour ensuite produire différentes structures; comme des tables, sièges ou autres."

Granulat de Polyal, un nouveau matériau recyclé pour produire ensuite des structures résistantes, comme des chaises, des tables. © Radio France - Gérald Paris

Avec la crise sanitaire, l'entreprise a dû s'adapter

Chauffé et structuré, le granulat de Polyal est extrêmement résistant. Avec le début de la crise sanitaire, en mars 2020, les commandes de mobiliers traditionnels s'effondrent. L'entreprise a dû s'adapter. Manuel Chevreuil cerne les besoins d'un marché émergeant :

"Il a fallu rebondir très vite, vu l'importance que prenait cette épidémie. Mi mars, j'ai décidé de dessiner un distributeur de gel hydroalcoolique avec une commande mécanique avec le pied. _Le premier prototype est sorti, et derrière, cela a fait boule de neige._"

1500 bornes produites en un an à un prix allant de 250 à 300 euros. Une activité qui s'est vite glissée au premier rang des ventes pour Urban'ext, avec à la clef des créations d'emplois. Manuel Chevreuil :

Deux postes supplémentaires ont été créés

"Nous avons commencé avec trois personnes, aujourd'hui nous sommes huit. La production de distributeurs de gel hydroalcoolique a permis d'employer deux personnes en intérim pendant la période chaude, et de créer deux postes CDI supplémentaires. Un sur l'atelier en maintenance, et un autre dans les bureaux, pour l'administratif et répondre au téléphone."

Depuis, la société s'est diversifiée et a également créer un conteneur toujours avec des briques alimentaires, pour pouvoir jeter son masque de protection. Masque qui dans un deuxième temps sera lui aussi recyclé par une autre entreprise.