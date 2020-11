La Nouvelle Eco : au Jardin des plantes à Voglans "moralement c'est mieux qu'au premier confinement"

La nouvelle éco dans l’une des plus grandes pépinières de Savoie : au Jardin des plantes, à Voglans, dans l’agglomération de Chambéry. Son patron Laurent Gonnet a mis en place le "click and collect"

Lors du premier confinement, les pépinières avaient dues jeter des milliers de plantes. Économiquement et moralement ce deuxième confinement semble mieux se passer. Laurent Gonnet, le responsable Au jardin des plantes de Voglans.

Comment se passe pour vous ce deuxième confinement entre le click & collect et les ventes de sapins qui se préparent ?

Globalement, on va mieux que pendant le premier confinement car nous sommes ouverts. Nous travaillons dans les serres, nous avons la jardinerie considérée comme produit essentiel aussi. Mais ce qui est triste c'est de voir le parking désert et toutes nos préparations de Noël qui sont prêtes et dont personne ne profite.

Justement la préparation de Noël qu'est ce que cela représente pour vous ? Pensez vous pouvoir rouvrir d'ici là ?

Noël pour nous c'est 2400 heures de travail. Ce sont huit personnes dédiées à cette préparation depuis septembre, c'est 800 mètres carrés de présentation, c'est l'équivalent de quatre camions remorques de produits et de marchandises. Tout cela nous le préparons depuis des mois. Donc nous serons prêts dès que les magasins pourront rouvrir.

Au premier confinement vous aviez dû jeter ou dans le meilleur des cas, faire dons de vos plantes, des denrées périssables. Comment ça se passe cette fois ci ?

Nous avons eu beaucoup de chance. Le confinement a été annoncé le 29 octobre, c'est à dire au moment de la Toussaint. Et bien, par magie, par miracle, nous avons pu tout vendre : nos 6500 chrysanthèmes, nos 6500 pensées et cyclamens. Je n'ose même pas imaginer la situation si le confinement avait été annoncé trois jours avant.

Donc, cette fois ci nous sommes d'avantage optimistes et on espère que le mois de décembre va bien se passer.