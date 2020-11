La Nouvelle Éco : beaucoup de demandes pour les entreprises de création de site internet à Toulouse

En ce moment, toutes les entreprises cherchent à être sur le web. C’est la seule manière d’exister et de vendre pendant ce deuxième confinement. Et beaucoup de celles qui n’avaient pas de site cherchent à en créer un. Des demandes en forte hausse selon Multimed-Solutions. Cédric Caria dirige cette entreprise à Balma depuis 2002. Il propose des solutions complètes pour les entreprises et confirme l’engouement. "Depuis la mise en place du deuxième confinement, les entreprises bougent dans ce sens. Mais nous on veut leur proposer quelque chose qui peut être complet ? Un site c’est bien. Etre sur une plateforme c’est bien. Mais ce n’est pas suffisamment. Il faut penser à faire de la publicité complémentaire pour attirer du trafic et des éventuels consommateur.

"Un site c'est bien mais il faut de la publicité"

Il vaut mieux avoir un site plus modeste et faire de la pub, que d’avoir un site bling-bling. Le besoin urgent là : c’est de générer du trafic et de faire venir des ventes."

Multimed Solutions qui a aussi été approchés par des collectivités pour créer des plateformes de vente explique Cédric Caria : "On a quelques demandes de collectivités, des groupements, de collectivités ou de communes qui essaient d’aider des commerçants. Du coup ils se disent pourquoi ne pas créer un Market Place ou je vais mettre des commerçants et des partenaires."

Multimed-Solutions est dirigé par Cédric Caria à Balma Copier

Multimed Solutions travaille avec 7 collaborateurs sur la région de Toulouse depuis 18 ans.