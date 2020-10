Nouvelle Eco : Chloé, "baby-planneuse" à la Rochelle

Chloé veut créer à La Rochelle, un nouveau métier. Elle propose conseils et assistances aux jeunes parents, pour accueillir au mieux bébé. Elle pense combler un vide et qu'il y a de la demande aujourd'hui pour ce genre de prestations

On parle d'un nouveau métier ce jeudi, dans la nouvelle éco sur France Bleu La Rochelle : baby planneuse. Chloé Chambrelier-Donnadieu est une jeune mère de La Rochelle. Depuis septembre elle propose d'accompagner les parents avant et après l'arrivée de l'enfant. Assistances, conseils, elle propose de répondre à toutes les questions et les attentes des futurs ou jeune parents. Toutes leurs craintes aussi. Chloé a crée son activité après sa propre expérience. Elle a fait une "dépression post-partum" après la naissance de sa fille il y a deux ans et demi. Chloé a déjà 5 à 6 clients.

Ses compétences sont très générales. Elle peut lister et s'occuper des démarches administratives. Elle propose aussi de gérer la liste de naissance. Les événements festifs. Elle liste aussi les choses à acheter, en fonction du budget des parents. L'agencement de la chambre du bébé. Le retour au travail. La recherche des solutions de garde. Ça peut être aussi des conseils plus intimes qui relèvent de la puériculture.

Elle est persuadée que son métier comble un vide aujourd'hui, pour des parents qui travaillent, coupés géographiquement aussi des grands parents et de la famille. Aujourd'hui l'instinct parental n'est pas forcément une évidence.

Si vous êtes intéressés par ce que propose Chloé, la baby planneuse, ses coordonnées sont sur son site.