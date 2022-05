Nouvelle éco : Damien Lecomte, effaroucheur professionnel en Berry

Installé en bordure d'un jeune champs de tournesols, Damien Lecomte apporte les derniers réglages à son drone. Ancien ouvrier agricole, fauconnier et ornithologue par passion, il a décidé de changer de vie il y a trois ans et de lancer son activité. Il a crée son entreprise Des'ailes en Brenne, spécialisée dans les opérations anti-nuisibles.

Dans la parcelle où commencent tout juste à lever de jeunes semis, il lance son drone. "Le but est de créer un sentiment d'insécurité pour les corbeaux et pigeons ramiers qui s'attaquent aux cultures. Pour cela, je me sers du drone qui est équipé d'un haut parleur et diffuse des cris d'oiseaux prédateurs ou bien d'oiseaux de la même espèce en situation de danger".

Damien Lecomte est convaincu de l'obsolescence des anciennes techniques : les oiseaux s'y sont accoutumés et ne sont plus effrayés par les rubans, épouvantails et autres tonne-fort : "Lorsqu'ils voient des rubans, ils savent qu'il y a quelque chose à protéger et donc viennent se poser... Ma technique est d'utiliser des leurres, de faux oiseaux que j'installe dans le champs. Les oiseaux voient leurs copains, se posent et je viens les déloger. Ils retiennent donc que lorsqu'il y a des oiseaux posés ici, ce sont de faux copains et qu'en plus, ils sont embêtés par un drôle de truc qui vole... Ils ne reviennent plus sur la parcelle". Pour instaurer ces nouvelles habitudes, Damien estime qu'une intervention de quelques jours suffit.

Après la saison des cultures, Damien déploie ses techniques pour protéger les bassins piscicoles et intervient aussi chez les particuliers pour lutter contre les nids d'insectes ou mener des campagnes de dératisations. "Je peux aussi intervenir dans des communes pour déloger des pigeons ou des étourneaux qui vont de gros dégâts..."

Installé en Brenne, il intervient dans tout le Berry et jusque dans la Vienne.

Des Ailes en Brenne, 06.89.48.32.06.